Büyükşehir'den çölyak hastalarına özel menü
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Büyükşehir'den çölyak hastalarına özel menü

12.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:09
Büyükşehir'den çölyak hastalarına özel menü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, glütensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için gıda paketi yardımının ardından şimdi de EKDAĞ A.Ş. Sosyal Tesisleri'nde özel menü çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, glütensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için gıda paketi yardımının ardından şimdi de EKDAĞ A.Ş. Sosyal Tesisleri'nde özel menü çıkarıyor. Glütensiz pişirme koşullarında hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler çölyak hastalarını bekliyor. Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz, sosyal tesislerde glütensiz menü sunulmasının çölyak hastası bulunan ailelerin sosyalleşmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Çölyak rahatsızlığı olan çocuklar ve bireyler için glütensiz gıda paketi yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi son olarak belediyeye ait sosyal tesislerde glütensiz gıdalardan oluşan menü çıkarıyor. EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilen Atatürk Parkı Sosyal Tesisi, Düden Balık Çarşısı ve Belediye Hizmet Binası'nda bulanan restoranda glütensiz menü seçenekleri sunulmaya başladı. Sosyal tesislerde glütensiz pişirme koşullarına uygun olarak hazırlanan gıdalardan oluşan birbirinden lezzetli menüler çölyak hastalarına sunuluyor.

Temmuz ayında ziyaret ettikleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten glütensiz gıdaların uygun koşullarda üretilip belediyenin sosyal tesislerinde satışa sunulmasını talep ettiklerini ifade eden Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz, tesiste menülerin satışa sunulmasından dolayı mutlu oluğunu söyledi. Yılmaz, "Sayın Başkanımıza ve diğer yöneticilerimize, Antalya'da yaşayan ya da dışarıdan gelen çölyaklı çocuklar ve bireyler için sosyal tesislerde glütensiz yemek ve diğer ürünlerin bulundurulmasının, ailelerin sosyalleşebilmeleri açısından önemini anlatmıştık. Kendisi de talimat verip EKDAĞ tesislerinde glütensiz menünün oluşturulmasını istemişti" dediSosyal tesislerde hazırlanan ürünlerin tadına bakan Yılmaz, glütensiz menünün çok güzel olduğunu yemekleri de oldukça lezzetli bulduğunu ifade etti.

Özel kaplarda pişiriliyor

Öte yandan, Düden Balık Restoranı'nda balıklar glütensiz beslenmek zorunda kalan vatandaşlar için özel kaplarda pişiriliyor. Glütensiz ürünlerin pişirme koşullarına göre hazırlanan menüler çölyak hastalarına sunuluyor. - ANTALYA

Büyükşehir'den çölyak hastalarına özel menü
Büyükşehir'den çölyak hastalarına özel menü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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