Büyükşehir'den Bayram Öncesi Yoğun Karasinek İlaçlaması
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Büyükşehir'den Bayram Öncesi Yoğun Karasinek İlaçlaması

Büyükşehir'den Bayram Öncesi Yoğun Karasinek İlaçlaması
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, bayram öncesi ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, bayram öncesi ilaçlama çalışmalarını artırdı. Hayvansal atıkların çekebileceği karasinek gibi her türlü haşereye karşı mezbahalarda, hayvan satış yerlerinde ve çöp konteynerlerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi yapan ekipler, vatandaşların haşeresiz bayram geçirebilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Bayram öncesi halk sağlığı için tüm önlemler alındı

Vatandaşların hijyenik ortamlarda hizmet alabilmeleri için çalışmalarını hızlandıran ekipler, bayramda da dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek, karasinek ve sağlığı tehdit edecek her türlü haşereyle mücadele edecek.

"Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımız devam ediyor"

Kurban Bayramı arefesinde hizmetlerin artırıldığını ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli İlaçlama Saha Denetim Sorumlusu Bülent Gül, "Kurban Bayramı arefesinde hayvan satış yerleri ve çevresi, kurban kesim yerleri ve çevresi, direkler ve çevresi, çöp konteynerleri gibi halkımızın yoğunlukla kullandığı yerlerde, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon işleri devam ediyor. Hayvansal atıklar karasinekleri özellikle çektiği için bu tür başta olmak üzere diğer haşerelere karşı mücadele işlemleri, ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde dezenfeksiyon çalışmalarımız da vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Yılın 12 ayı ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini ve bayramda da görev başında olacaklarını belirten Gül, "Pandemi sürecinden bu yana zaten dezenfeksiyon çalışmalarımız hız kesmeden devam etmekte, ilaçlama çalışmalarımız da 12 ay boyunca larva ve uçkun mücadelesi olarak devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, bizler görev başında çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için ne gerekiyorsa uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 17. 7. 2021 07: 55: 21

Kaynak: Habermetre

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