Büyükşehir'den Başsavcı Vekili Köşşekoğlu'na Ziyaret - Haberler
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Büyükşehir'den Başsavcı Vekili Köşşekoğlu'na Ziyaret

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Büyükşehir'den Başsavcı Vekili Köşşekoğlu'na Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Köşşekoğlu'nu ziyaret etti.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Köşşekoğlu'nu ziyaret etti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Köşşekoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce'yi ağırladı. Başsavcı Vekili Köşşekoğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Erhan İnce, Başkan Ergün'ün takdir ve tensipleriyle göreve başladıklarını belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyareti nedeniyle İnce'ye teşekkür eden Başsavcı Vekili Abdullah Köşşekoğlu da, görevinde başarılar diledi.

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