BÜYÜKŞEHİR'DEN BAŞKENTLİ MUHTARLARA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

ANKARA (Habermetre) - Sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli muhtarlara teknoloji eğitimleri vermeye başladı. Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan pilot proje ile Polatlılı muhtarlara iki ay boyunca haftada iki gün ücretsiz bilgisayar kursu verilecek. Eğitimlerde ayrıca Muhtar Ankara ve Başkent Mobil uygulamaları ile sosyal medya kullanımı pratik ve teorik olarak anlatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Muhtarların vatandaşlarla daha hızlı ve etkin iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı muhtarlara yönelik teknoloji eğitimleri için düğmeye bastı.

Pilot projeye Polatlı Aile Yaşam Merkezi'nde başlanırken, mahalle muhtarları ücretsiz bilgisayar kursuna yoğun ilgi gösterdi.

BİLGİSAYARDAN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA MUHTAR ANKARA'DAN BAŞKENT MOBİL'E KADAR UYGULAMALI DERS

Polatlı'daki muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Polatlı Aile Yaşam Merkezi'nde başlatılan bilgisayar eğitimleri uzman eğitmenler eşliğinde veriliyor.

İki ay sürecek ve haftada iki gün düzenlenecek bilgisayar kurslarında; muhtarlara bilgisayarın temel kullanımından sosyal medya kullanımına, Muhtar Ankara'dan Başkent Mobil uygulamasına kadar birçok teknolojik uygulama pratik ve teorik olarak gösteriliyor.

"MUHTARLARIMIZIN TAMAMINA BİLGİSAYAR ÖĞRETMEYİ PLANLIYORUZ"

Başkentli muhtarların hizmet kalitesini artırmayı istediklerini vurgulayan Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz talep doğrultusunda yeni kurslar açmayı planladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Polatlı'nın kırsal mahallelerindeki muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda bilgisayar kursu düzenledik. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu projede muhtarlarımıza belediyemizin uygulamaları, Word, Power Point gibi temel bilgileri öğreteceğiz. Kendi işlerinde mahallenin sorunlarını gidermesi açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Muhtar Ankara ve Başkent Mobil uygulamamız da öğretmenlerimiz tarafından muhtarlarımıza öğretilecek. Polatlı'da başlattığımız projede başarılı olursak projemizi tüm ilçelerdeki Aile Yaşam Merkezlerinde yaygınlaştırarak muhtarlarımızın tamamına bilgisayarı öğretmeyi planlıyoruz. Ankara'da bin 420 muhtarımızın birçoğu bilgisayar kullanmayı biliyor ancak Polatlı, Nallıhan, Beypazarı gibi kırsal mahallelerde bulunan muhtarlarımıza bilgisayar ve teknolojiyi öğretmeyi hedefliyoruz. Kurslarımızı tamamlayan muhtarlarımıza katılım belgesi de vereceğiz. "

Pandemi şartları gözetilerek düzenlenen kurslarda muhtarların bire bir eğitim aldıklarını ifade eden Polatlı AYM Bilgisayar Eğitmeni Burak Doğru da, "Muhtarlarımıza bilgisayarın temel kullanımını, sosyal medya kullanımını, ofis programlarını (Word, Excel, Power Point) göstereceğiz. Word'de nasıl dilekçe yazılır, nasıl mail atılır nasıl kontrol edilir, mail adresimiz yoksa nasıl alınır gibi uygulamaları anlatacağız. Pandemi sebebiyle muhtarlarımızı 2'şerli gruplar halinde alacağız. Eğitime katılmak isteyen muhtarlarımız Aile Yaşam Merkezi'ne gelerek başvuruda bulunabilir"dedi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ücretsiz bilgisayar kursu hizmeti sağladığı için teşekkür eden Polatlılı muhtarlar, bu sayede teknolojiye ayak uydurmayı öğrenecekleri için duydukları memnuniyeti de şu sözlerle dile getirdiler:

-Adem Köse (Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı): "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve Muhtarlıklar Daire Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eğitmenimiz muhtarlarımıza bilmedikleri ve eksik bildiklerini gösteriyorlar. Kursumuz çok faydalı geçiyor. "

-Tevfik Yavaş (Kurtuluş Mahallesi Muhtarı): "Eğitimler her zaman çok önemlidir ve eğitim alan insanların her zaman başarılı olacağını düşünüyorum. Burada kursa katılacak muhtarlarımızın topluma daha faydalı hizmetler sunacağını düşünüyorum. Polatlı halkına ve muhtarlarına vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Yavaş'a ve ekibine teşekkür ediyorum. "

-Mustafa Küçük (Çamlıca Mahallesi Muhtarı): "Hocamız bizimle yakından ilgileniyor ve bizlere bilmediğimiz konularda yardımcı oluyor. Çok memnunuz. "

-Faik Sarıca (Yıldızlı Mahalle Muhtarı): "Bilgisayarda pek fazla bir şey bilmiyorduk, eğitmeniz bize çok yardımcı oluyor. Eğitimleri aldıktan sonra bilgisayar ile ilgili her işi kendimiz yapabileceğiz. "

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