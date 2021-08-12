Büyükşehir'de gündem Sıfır Atık Yönetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "sıfır atık" uygulamasının daha verimli uygulanabilmesi ve yönetiminin daha sağlıklı bir şekilde işlemesi için ilçe belediyeleri ile düzenli toplantılar gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "sıfır atık" uygulamasının daha verimli uygulanabilmesi ve yönetiminin daha sağlıklı bir şekilde işlemesi için ilçe belediyeleri ile düzenli toplantılar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda düzenlenen Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İLÇE BELEDİYELERİ DE KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, ilçe belediyelerinin başkan yardımcıları, Temizlik İşleri ve Çevre Koruma birimlerinden sorumlu şube müdürleri ve teknik personeller katıldı.

MENGÜÇ BİLGİ VERDİ

Programda konuşan Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, katı atık bertaraf tesisi kurulumuna yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mengüç, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

İKİLİ TOPLAMA SİSTEMİ YAYGINLAŞTIRILMALI

Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ise yaptığı sunumda, İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi doğrultusunda; öncelikli olarak lokanta, alışveriş merkezi gibi yerlerde olmak üzere, bina-yerleşkeler ve sitelerde ikili toplama sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılması gerektiğine değindi. Kılıç, ayrıca, duyulan ekipman, araç-gereç ve makine gibi ihtiyaç kalemlerinin belirlenmesi ve temin edilmesi, eğitim-bilinçlendirme çalışmalarının hassasiyetle sürdürülmesi gerekliliğinin altını çizdi.

BÜYÜKŞEHİR KOORDİNASYONUNDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda yapılan değerlendirme toplantıları düzenli olarak yapılırken Büyükşehir, yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, geliştirilmesine ve izlenmesine katkı sunuyor.

Kaynak: Habermetre