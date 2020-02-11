Büyükşehir'de encümene verilen gayrimenkul satış yetkisi iptal edildi

11.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:16

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, geçen ay komisyona havale edilen Encümen'e verilen arsa satışı yetkisini iptal etti.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci oturumu Başkan Zeydan Karalar ve katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı. Gündem dışı konuşmalara geçmeden önce Başkan Karalar, dünkü oturumda görüşülen ihaleler konusuna yeniden değindi. Ekmek satışlarının düştüğü iddialarına sayılarla cevap veren Karalar, yerinden müdahale eden MHP'li Abdullah Kaçar'a sert cevaplar verdi.



AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan'ın gündem dışı konuşmasına da cevap veren Karalar, "Bu belediye 9 ay önce kurulmadı" dedi.



Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 15 Ocak 2020 tarih ve 2 sayılı kararının yeniden görüşülmesi ile ilgili teklif, komisyondan geldiği şekliye kabul edildi.



Bir önceki dönemde meclis tarafından encümene verilen gayrimenkul satış yetkisi kaldırılarak yeniden meclise verilmesine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan'ın aykırı teklifi reddedildi. Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı tarafından Millet İttifakı'nın önergesi reddedilirken, karar, komisyondan geldiği gibi kabul edilerek gayrimenkul satış yetkisi tekrar meclise verildi.



Gündemde bulunan 70 maddeden 20 teklif ise, oy birliğiyle komisyona havale edildi.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.30'da devam edecek. - ADANA

Kaynak: İHA