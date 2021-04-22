Büyükşehir'de asfalt çalışmaları hızlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'de asfalt çalışmaları hızlandı

Büyükşehir'de asfalt çalışmaları hızlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi; Burhaniye, Ayvalık ve Edremit'te sıcak asfalt serimi yapıyor.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi; Burhaniye, Ayvalık ve Edremit'te sıcak asfalt serimi yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda; Burhaniye İskele Mahallesi Kabaağaç Caddesi'nde, Edremit Zeytinli Mahallesi 3091. Sokak'ta ve Ayvalık Küçükköy Kavşağı'nda sıcak asfalt serimi yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi; bin 360 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki Burhaniye Kabaağaç Caddesi ile 900 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki Ayvalık Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Küçükköy Kavşağı'nda asfaltlama çalışmalarına hızlı bir şekilde sürdürüyor. 2 bin 900 metre uzunluğunda, 7 buçuk metre genişliğinde Edremit Zeytinli Mahallesi 3091. Sokak'ta asfalt çalışmasını başlatan Büyükşehir ekipleri bir yandan yeni yolları sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale getirirken diğer yandan da rutin olarak bozuk yollarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. - BALIKESİR

Büyükşehir'de asfalt çalışmaları hızlandı
Büyükşehir'de asfalt çalışmaları hızlandı
Büyükşehir'de asfalt çalışmaları hızlandı
Büyükşehir'de asfalt çalışmaları hızlandı
Büyükşehir'de asfalt çalışmaları hızlandı
Büyükşehir'de asfalt çalışmaları hızlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de 4,0 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,0 büyüklüğünde deprem
Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı
Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Yılmaz Vural Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir'de asfalt çalışmaları hızlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:36:23. #1.15#

title