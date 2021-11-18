BÜYÜKŞEHİR ÇOCUKLAR İÇİN MORAL ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Engelleri Aşalım Doğada Buluşalım' ve 'Çocuklarla El Ele' isimli iki ayrı etkinlik gerçekleştirildi. Düzköy Doğu Karadeniz Gençlik Kampı ile Düzköy Çayırbağı İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinliklere çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklere Sosyal Hizmetler Daire Başkan Muharrem Cimşit, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli katıldı.

DOĞADA VAKİT GEÇİRDİLER

'Engelleri Aşalım Doğada Buluşalım' isimli etkinlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Düzköy'de bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'na götürüldü. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri gezi kapsamında doğayla buluşurken, çeşitli etkinliklerle eğlenceli saatler geçirdiler.

ÇEŞİTLİ HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 'Çocuklarla El Ele' isimli etkinlikte ise Trabzon'un ilçe ve köylerinde bulunan okulları ziyaret ederek ilk ve orta öğretimde okuyan öğrencilerle bir araya geldiler. Düzköy Çayırbağı İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sosyalleşmesi ve okullarına adapte olmalarını sağlamak adına aktiviteler yapıldı. Düzköy protokol üyelerinin de eşlik ettiği etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Özel gereksinimli bireyler ve öğrencilerin velileri etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, talimatlarıyla bu tür organizasyonların gerçekleştirilmesini sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkürlerini ilettiler.

TARİH : 18. 11. 2021

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