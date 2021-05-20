Büyükşehir Belediyesinden yılların sorununa neşter
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesinden yılların sorununa neşter

Büyükşehir Belediyesinden yılların sorununa neşter
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Cezmi Kartay Caddesinde başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Gürkan, "Cezmi Kartay Caddesindeki altyapı çok eski olduğundan dolayı ciddi sorunlar yaşanmaktaydı. Bu çalışmamızla bu sorunlar giderilmiş olacak" dedi.

Yapılan çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ilgililerden bilgiler aldı. Başkan Gürkan'a MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları eşlik etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Cezmi Kartay Caddesinde başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini belirten Başkan Gürkan, "Cezmi Kartay Caddemizde alt yapı noktasında hakikaten büyük sıkıntılar vardı. Altyapının çok eski olmasından dolayı su kayıpları, su kaçakları ayrıca patlamalarla birlikte her şeyden önemlisi insan sağlığı açısından tehlike arz eden asbest boru kullanılmıştı. Malatya genelinde asbest boru kullanılan bütün alanların rehabilite edilmesi ve standartlara uygun boruların döşenerek vatandaşımıza suyun sağlıklı bir şekilde verilmesi için çalışıyoruz. Yaklaşık maliyeti 20 milyon TL olan 34 bin metrelik içme suyu şebeke yenileme ve 2 bin 500 adet abone bağlantı çalışmasının yapılacağı Cezmi Kartay Caddesindeki çalışmalarımız büyük oranda tamamlandı. Sadece abone bağlantılarında kaçak olup olmadığı denetlenmektedir. Abone bağlantılarında herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde hemen asfalt çalışmalarına başlanacak. Herhangi bir aksilik olmazsa hafta sonu itibariyle asfaltını da tamamlayarak Cezmi Kartay Caddemizdeki çalışmaları nihayetlendireceğiz" dedi.

Başkan Gürkan ayrıca Cezmi Kartay Caddesi esnaflarıyla da bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Başkan Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çok büyük maliyetli ve kapsamlı bir çalışma yürütülerek Cezmi Kartay Caddesinin altyapısının sorunsuz bir hale getirildiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Josef De Souza Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Belediyesinden yılların sorununa neşter - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 15:32:30. #1.15#

title