Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri vektör ile mücadele kapsamında vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla mobil bir uygulama hayata geçiriyor.

Mobil uygulama ile vatandaşlardan gelen şikayetleri sahada çalışan ekiplere ileterek, ekiplerin gerekli çalışmayı yapması sonrası mobil uygulamayla vatandaşlara hızlı dönüş sağlanacak.

- Manavgat Titreyen Göl'de temizlik

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Manavgat ekipleri yerleşim yerlerinin yoğun olarak bulunduğu Titreyen Göl'de temizlik çalışması gerçekleştirdi

Gölde bulunan pet şişe, plastik atıkları ve yosunları toplayan ekip, ziyaretçilerin daha temiz bir ortamda vakit geçirmelerine olanak sağladı.

-Konyaaltı Caddesi'nin Güney aksı trafiğe kapanacak

Büyükşehir Belediyesinin çeşitli etkinliklerle kutlayacağı "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında 22 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek "Arabasız Gün" etkinliği için Konyaaltı Caddesi'nin Meteoroloji Kavşağı ile Selekler Çarşısı arasında kalan kısmının güney aksı trafiğe kapatılacak. 15.00 -22.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yolun trafik akışı çift yönlü olarak kuzey akstan sağlanacak. Toplu taşıma araçları da bu yoldan hizmet vermeye devam edecek.

-Üç milyon tohum toprakla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hurma Sera Fide Üretim Tesislerinde ekimini yaptığı üç milyon tohum filizlenmeye başladı. Ekimi yapılan menekşe, bellis, aslanağzı, süs lahanası ve alisyum tohumları, ekim ayının sonuna kadar seralarda büyüyerek Antalya'yı süsleyecek.