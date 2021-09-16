Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

AA / Alperen Baran Metecan - Haberler | Güncel
Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri vektör ile mücadele kapsamında vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla mobil bir uygulama hayata geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri vektör ile mücadele kapsamında vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla mobil bir uygulama hayata geçiriyor.

Mobil uygulama ile vatandaşlardan gelen şikayetleri sahada çalışan ekiplere ileterek, ekiplerin gerekli çalışmayı yapması sonrası mobil uygulamayla vatandaşlara hızlı dönüş sağlanacak.

- Manavgat Titreyen Göl'de temizlik

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Manavgat ekipleri yerleşim yerlerinin yoğun olarak bulunduğu Titreyen Göl'de temizlik çalışması gerçekleştirdi

Gölde bulunan pet şişe, plastik atıkları ve yosunları toplayan ekip, ziyaretçilerin daha temiz bir ortamda vakit geçirmelerine olanak sağladı.

-Konyaaltı Caddesi'nin Güney aksı trafiğe kapanacak

Büyükşehir Belediyesinin çeşitli etkinliklerle kutlayacağı "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında 22 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek "Arabasız Gün" etkinliği için Konyaaltı Caddesi'nin Meteoroloji Kavşağı ile Selekler Çarşısı arasında kalan kısmının güney aksı trafiğe kapatılacak. 15.00 -22.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yolun trafik akışı çift yönlü olarak kuzey akstan sağlanacak. Toplu taşıma araçları da bu yoldan hizmet vermeye devam edecek.

-Üç milyon tohum toprakla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hurma Sera Fide Üretim Tesislerinde ekimini yaptığı üç milyon tohum filizlenmeye başladı. Ekimi yapılan menekşe, bellis, aslanağzı, süs lahanası ve alisyum tohumları, ekim ayının sonuna kadar seralarda büyüyerek Antalya'yı süsleyecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Alperen Baran Metecan - Son Dakika Haberleri
Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı

Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırı kameraya yansıdı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Cristiano
Spor Şenol Güneş Meral Akşener Marcao Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:11:33. #1.11#