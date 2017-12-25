Büyükşehir Belediyesi Sarımsaklı Bulvarı'nı Yeniledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi sınırları içinde bulunan Sarımsaklı Bulvarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi.



Eski adı Hülya Avşar Bulvarı olan 2 kilometrelik yolda, eski kilitparke taşların söküldüğü ve böylelikle de ağır tonajlı araçların geçişi sırasında yer yer çöken yolun zemininin yeniden inşa edildiği öğrenildi.



Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yapılan çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.



Araç geçişlerinin yapıldığı Sarımsaklı Bulvarı'nın tratuvarlarının yanı sıra peyzaj düzenlemelerine ilişkin çalışmaların da önümüzdeki süreçte tamamlanacağını ifade eden Başkan Kıtay, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'na Ayvalık'taki Büyükşehir bünyesindeki yolların bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarının yapılmasına ait taleplerimiz oldu. Sağolsun, bu taleplerimize hemen karşılık veren Büyükşehir Belediye Başkanımız da işe Sarımsaklı Bulvarı'ndan başlanması talimatını verdi. Allah nasip ederse, 2018 yılında Ayvalık'ta Büyükşehir Belediyesi'ne ait her yol Ayvalık'ımıza yakışır hale getirilecektir" diye konuştu. - BALIKESİR