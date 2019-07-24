Büyükşehir Belediyesi'nden İnceler Mahallesi'ne önemli yatırım

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt'un İnceler Mahallesi'nde kısa bir süre önce yapımına başladığı sosyal tesis ve pazaryeri inşasını tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt ilçesinin İnceler Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan sosyal tesis ve pazaryeri inşasını kısa bir sürede tamamlayarak hizmete aldı. Bu kapsamda, İnceler Mahallesi'nde vatandaşların düğün, nişan ve benzeri ihtiyaçları ile pazaryeri olarak kullanılması için planlanan tesis 1.250 metrekare kapalı alana yapıldı. Pazar, düğün, nişan ve benzeri ihtiyaçlar için kullanılmadığı günlerde mahallelinin otopark ihtiyacını da karşılayan tesis, mevlit, aşure ve lokma dağıtımı gibi durumlarda da vatandaşların ihtiyacını karşılayacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak" sloganıyla başlattıkları hizmet destanına aynı heyecan ve anlayışla devam ettiklerini belirterek, "Denizlimizin tamamında, 19 ilçe 622 mahallemizde hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye, dertlerine derman olmayı sürdüreceğiz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi - DENİZLİ

Kaynak: İHA