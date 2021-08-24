Büyükşehir Belediyesi Barbaros Aile Çay Bahçesi'ni yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi Barbaros Aile Çay Bahçesi'ni yeniliyorKent hafızasında önemli bir yeri olan Konyaaltı Caddesi üzerindeki Barbaros Aile Çay Bahçesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal tesis olarak hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Barbaros Aile Çay Bahçesi'ni yeniliyor

Kent hafızasında önemli bir yeri olan Konyaaltı Caddesi üzerindeki Barbaros Aile Çay Bahçesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal tesis olarak hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Şirketi EKDAĞ A. Ş. tarafından işletilecek çay bahçesinde yenileme ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde denize karşı konumu ve keyifli ortamıyla Antalyalıların anılarında ayrı bir yeri olan Barbaros Aile Çay Bahçesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Deniz ve çay kokusunun buluştuğu yerlerden biri olan çay bahçesi, hizmet kalitesini artırmak üzere daha şık ve konforlu hale getiriliyor. Yenileme çalışmaları hızla devam eden Barbaros Aile Çay Bahçesi, yenilenen yüzüyle sosyal tesis olarak Antalyalılara hizmet verecek.

EKDAĞ İŞLETECEK

Barbaros Aile Çay Bahçesi, Düden Balık Evi ve Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde sunduğu kaliteli ve hijyenik hizmet ile Antalyalıların beğenisini kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirketi EKDAĞ A. Ş. tarafından işletilecek. Barbaros Aile Çay Bahçesi ferah ortamı ve modern dekoruyla ziyaretçilerine keyifli bir ortam sunarken, leziz ve ekonomik menüsüyle de Antalyalıların vazgeçilmezi olmayı sürdürecek.

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Kaynak: Habermetre