Büyükşehir Belediyesi ambulans ve diyaliz araç filosunu genişletti
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Büyükşehir Belediyesi ambulans ve diyaliz araç filosunu genişletti

14.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:47
Büyükşehir Belediyesi ambulans ve diyaliz araç filosunu genişletti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere sağlık alanında daha hızlı hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere sağlık alanında daha hızlı hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı hasta, doğum yapan, yatalak ya da diyaliz hastalarına hizmet veren hasta nakil ve diyaliz araç filosunu genişletti. Yeni alınan 6 hasta nakil ve 4 diyaliz aracı ile birlikte hasta nakil araç sayısı 20'ye, diyaliz araç sayısı ise 12'ye yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlilere zor anlarında hizmet verebilmek için çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile sağlık ihtiyaçlarında da vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi; hasta, doğum yapan, yatalak ya da diyaliz hastalarına hizmet veren araçlarının sayısını her geçen gün artırıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Başkentlilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla hasta nakil ve diyaliz araç filosunu aldığı yeni araçlarla genişletti.

35 bin hastaya ambulans hizmeti sağlandı

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2020 yılının 11 ayında doğum yapan, yatalak ve diyaliz hastası 35 bin vatandaşa ücretsiz ambulans hizmeti sağladı.

Başkent'te hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın tabiriyle 'Başkent'te her canlı değerlidir'. İnsan sağlığı, insan hayatı da bizim için en değerlidir. Sosyal belediyeciliğin amacı hemşehrilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamaktır" dedi.

Hasta nakil araç sayısı 20'ye, diyaliz araç sayısı 12'ye yükseldi

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin Ankaralılara daha hızlı hizmet verebilmek için 7/24 çalıştığını söyleyen Aslan, şu bilgileri verdi:

"Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin en zor anlarında onların yanında oluyoruz. İhtiyacı olan hastalarımızı mavi şeritli ambulanslarımızla sağlık kuruluşlarına yetiştiriyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için araç filomuza 6 hasta nakil aracı olmak üzere 4 yeni diyaliz aracı daha ekledik. Böylece hasta nakil araç sayımız 20'ye, diyaliz araç sayımız 12'ye çıkmış oldu. Güçlenen filomuzla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize titizlikle hizmet vermekten gurur duyacağız."

Başkentliler, hasta nakil ya da diyaliz ihtiyaçları için Büyükşehir Belediyesinin ALO 188 hattını ya da Başkent 153'ü arayarak bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor. - ANKARA

Büyükşehir Belediyesi ambulans ve diyaliz araç filosunu genişletti
Büyükşehir Belediyesi ambulans ve diyaliz araç filosunu genişletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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