Büyükşehir Belediyesi 5'inci Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı
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Büyükşehir Belediyesi 5'inci Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı

Büyükşehir Belediyesi 5'inci Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen hikaye yarışmasının sonuçları açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen hikaye yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada birinciliği 'Son Kahve' adlı hikayesi ile Nur Bingöl kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültürel faaliyetleri hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda her yıl geleneksel olarak düzenlenen hikaye yarışmasının kazananları belli oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak ve teşvik etmek adına beşincisi düzenlenen hikaye yarışmasına 1877 hikaye katıldı. Yarışmanın sonucu jüri üyelerinin de katıldığı toplantı ile duyuruldu. Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof Dr. Mehmet Narlı, Hikayeci Yazar Necip Tosun, Hikayeci Yazar Cemal Şakar, Hikayeci Yazar Güray Süngü, Hikayeci Yazar Abdullah Harmancı, Hikayeci Yazar Nurkal Kumsuz ve Hikayeci Yazar Hüdaverdi Aydoğdu katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri'nin kültür hayatında da marka bir şehir olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak, şehri geliştirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Yaşanılabilir kentler arasında en iyi seviyeye gelebilmek için her alanda çalışmalar yaparken, kültürel, sportif, çalışmalara da imza atmaktayız. Kale içerisinde daha çok sanatsal, kültürel faaliyetlerin yanında birçok sosyal etkinlikler yapacağız. İnşallah yaz dolu dolu geçecek" dedi. Jürinin titiz bir çalışma yürüttüğünü kaydeden ve yarışma sonuçlarını açıklayan Öztürk, birinciliği 'Son Kahve' adlı hikayesi ile Nur Bingöl'ün kazandığını, Harun Doğruyol'un 'Takım Elbise' adlı hikayesiyle ikinci, 'Hiiiiç' adlı hikayesiyle de Şule Keleşoğlu'nun üçüncülüğü elde ettiğini belirtti. Mansiyon ödüllerinin sahipleri ise şunlar oldu;

"Bekir Göl-Gün Ağrıması, Hüseyin Gündüz-Bir Puslu Panorama, Gökçe Fidan-Geçmişin Beşiğindeki Gelecek." - KAYSERİ

Büyükşehir Belediyesi 5'inci Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı
Büyükşehir Belediyesi 5'inci Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı
Büyükşehir Belediyesi 5'inci Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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