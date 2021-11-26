BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI IX. BİRLEŞİMİ YAPILDI - Haberler
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI IX. BİRLEŞİMİ YAPILDI

Habermetre - Haberler | Toplum
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI IX. BİRLEŞİMİ YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının IX. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Bayram Başkanlığında, 26 Kasım 2021 Cuma günü saat 14. 00'de Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının IX. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Bayram Başkanlığında, 26 Kasım 2021 Cuma günü saat 14. 00'de Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı IX. birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan imar ile ilgili maddelerin bir kısmı görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler de yeniden görüşülmek üzere bir sonraki birleşime ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı X. birleşiminin ise 29 Kasım Pazartesi günü saat 14. 00'de yapılmasına karar verildi.

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