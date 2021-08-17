Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısı sona erdi
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Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısı sona erdi

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısı sona erdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos Ayı III. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığında, 17 Ağustos 2021 Salı günü saat 14.00'de Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mazeret dilekçelerinin okunarak oylanmasının ardından ülkemizde yaşanan orman yangınları ve sel felaketiyle ilgili bir konuşma yapan Başkan Vekili Vahap Erdem, "Ülke olarak son zamanlarda sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Geçtiğimiz haftaya kadar ülkemizin Akdeniz ve Ege Bölgesinde akciğerlerimiz, ormanlarımız yanıyordu. Orman yangınlarının sona erme haberlerine sevinirken, bu kez de ülkemizin Karadeniz Bölgesinde sel haberleri gelmeye başladı. Ülke olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz. Afetler sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak afetlerin yaşandığı bölgelere sessiz kalmadık. İlk olarak ekiplerimiz Antalya bölgesindeki orman yangınlarına müdahale ederek orada bulunan ekiplere yardımcı oldular. Şu anda da Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Sağlık Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerimiz Kastamonu'da özellikle de selden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde çalışmalara destek vermektedirler. Yüce Mevla'dan yaşanan afetlerin sona ermesini niyaz ediyor, yapılacak yardımlar konusunda AFAD koordinatörlüğünde başlayacak kampanyaya isteyenlerin katılabileceğini de duyurmak istiyorum" dedi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi ile Ağustos ayı meclis toplantısı sona erdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının ise 8 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Bültenler

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