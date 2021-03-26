Kabak motifli Gabak Evi, Sakarya'nın tanıtımına katkı sunacak
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Kabak motifli Gabak Evi, Sakarya'nın tanıtımına katkı sunacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kabak motifli Gabak Evi, Sakarya'nın tanıtımına katkı sunacak

Gar Meydan'ına kazandırılan kabak ve kabak ürünleri satış noktası 'Gabak Evi'ndeki çalışmaları inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Şehrimizin marka değeri olan kabağımızın tanıtımına katkı sunmak adına Gar Meydan'ına 'Gabak Evi' adı altında kabak ve kabak ürünleri...

Gar Meydan'ına kazandırılan kabak ve kabak ürünleri satış noktası 'Gabak Evi'ndeki çalışmaları inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Şehrimizin marka değeri olan kabağımızın tanıtımına katkı sunmak adına Gar Meydan'ına 'Gabak Evi' adı altında kabak ve kabak ürünleri satış noktası kurduk" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Belpaş marifetiyle Gar Meydan'ına kazandırılan kabak ve kabak ürünleri satış noktası 'Gabak Evi'ndeki çalışmaları inceledi. İncelemeleri sırasında gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik'ten bilgi alan Başkan Yüce, kısa süre sonra hizmete başlayacak kabak satış ofisinin Sakarya'ya hayırlı olmasını diledi.

Gabak evini yerinde inceleyen Başkan Ekrem Yüce, "Bazı şehirler vardır ki marka ürünleriyle özdeşleşmiş, üretildiği ya da yetiştirildiği yörenin adıyla anılmaya başlayan bir yapıya bürünmüştür. Bu anlamda pek çok örnek gösterebiliriz. Nasıl Malatya kayısı ile Isparta gülü ile Rize çayı ile özdeşleşmişse Sakarya'mızda kabağı ile özdeşleşmiştir. Bizim marka değerlerimizden, yöresel ürünlerimizden bir tanesidir kabak. Adıyla tadıyla farklı bir lezzet olan kabağımızdan birçok yemek ve tatlı yapılıyor. Bu nedenle büyükşehir olarak Belpaş marifetiyle şehrimizin marka değeri olan kabağımızın tanıtımına katkı sunmak adına Gar Meydan'ına 'Gabak Evi' adı altında kabak ve kabak ürünleri satış noktası kurduk. Çok kısa bir süre içerisinde hizmete alınacak satış noktamızda Antep Fıstıklı kabaklı lokum, bademli kabaklı lokum, cevizli kabaklı lokum, fındıklı kabaklı lokum, kabak tatlısı, kabaklı kurabiye ve kabaklı cheesecake satışı olacak. Aynı zamanda kendi tatlılarını evlerinde yapmak isteyen vatandaşlarımız satış noktasında çiğ kabak temin edebilecek" dedi. - SAKARYA

Kabak motifli Gabak Evi, Sakarya'nın tanıtımına katkı sunacak
Kabak motifli Gabak Evi, Sakarya'nın tanıtımına katkı sunacak
Kabak motifli Gabak Evi, Sakarya'nın tanıtımına katkı sunacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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