Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan, MHP Edremit İlçe Başkanı Görmen'e ziyaret

04.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:12

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, MHP Edremit İlçe Başkanlığına atanan Halil Görmen'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, ziyaretinde yaptığı konuşmada, siyasi farklılıklar olsa da Balıkesir'in ortak nokta olduğunu belirtti.

Edremit'in ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan 9 milletvekilimizle şehir için isteyeceğiz. Bu şehirde diyalog kapılarını sonuna kadar açtık, şehri kenetledik." değerlendirmesinde bulundu.

Görmen de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA