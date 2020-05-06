Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ilçe ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret ederek, belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret ederek, belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerinde Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ile görüştü.

Görüşmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gelinen durum ve yapılan çalışmalar ele alındı.

Büyükkılıç, ilçelerde Kovid-19 vakasının çok fazla bulunmamasının gelecekte şehirden ilçelere göçü artırabileceğini ifade etti.

Kayseri'de de ciddi anlamda bir sıkıntı bulunmadığını ve vaka sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten Büyükkılıç, önlemlere hassasiyetle uymaya devam edeceklerini kaydetti.

"Veresiye defterlerinin kapatıldığı iddiası"

Büyükkılıç'ın Felahiye ziyareti sırasında Büyüktoraman Mahallesi'nde 2 bakkalın veresiye defterlerinin kapatıldığı iddiası da gündeme geldi.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, bu tür haberlerin gerçek olmadığını kaydederek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan Volkan Turhan adlı Büyüktoramanlı bir kişi, 2 ayrı bakkala giderek eş, dost ve yakınlarının toplam 2 bin 900 liralık borcunu ödemiş. Olay bundan ibaret olup, diğer bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA