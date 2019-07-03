Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ilk 3 ayını değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçilmesinin ardından geçen 3 ayda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesinin Talas ilçesinde bulunan bir sosyal tesisinde basın mensupları ile bir araya gelen Büyükkılıç, 3 aylık belediye başkanlığı döneminde yapılan hizmetler hakkında açıklamada bulundu.

"Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi", "Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Projesi" ve "Cami Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi"nin devam ettiğini belirten Büyükkılıç, ulaşımda aktarma ücretlerini kaldırdıklarını, Şehir Hastanesi'ne ek seferler koyduklarını ve terminal katlı kavşağını 15 Temmuz'da ulaşıma açacaklarını söyledi.

Kayseri Kalesi'nin 1 Eylül'de tüm etaplarıyla halkın hizmetine açılacağını müjdeleyen Büyükkılıç, iş yeri su fiyatlarında yüzde 25 indirim yaptıklarını belirtti.

Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi'nde sona gelindiğini ve sonbaharda temelin atılacağını dile getiren Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılacak sahalar ile Erzurum'da olduğu gibi birçok takımı burada ağırlamaya başlayacaklarını kaydetti.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın mevcut durumunun yetersiz olduğunun herkes tarafından bilindiğini, bu konuda ilgili bakanlık ile istişare içinde olduklarını ve gerekli düzenlemeler için çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin borcunun yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira olduğunu ifade eden Memduh Büyükkılıç, bunun döndürülemeyecek bir miktar olmadığını açıkladı.

Büyükkılıç, Kayserispor'a yasal olmayan kamu kaynaklarının aktarıldığı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA