Büyükşehir, bakımsız kalan evi temizledi!

31.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:48

Sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açan büyükşehir, yüzde 60 görme engelli vatandaşın imdadına yetişti. Kimsesiz Mehmet Temiz'in yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Evde Yaşama Destek Birim ekipleri, öncelikle evin içerisine istiflenen çöpleri, çöp kamyonuna yükledi, iki odalı, banyosu, mutfağı, kapı penceresi, odunluk gibi tüm evin genel temizliğini yaptı. Zor günlerin beklendiği kış aylarında yaşam koşullarını iyileştirmek için Mehmet T'nin tüm kişisel bakımları gerçekleştirildi.

Evi temizlenerek kışa hazır bir hale getirilen Mehmet T, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yalnızım evimi temizleyecek kimsem yok sağ olsunlar arkadaşlar, evimi temizleyip bundan sonra her ay düzenli olarak temizleyeceklerini söylediler" dedi.

Evde yaşama destek birimi, Gaziantep'te ikamet eden dar gelirli, sosyal güvenceden yoksun, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan kendine bakamayacak durumdaki bireylerin her zaman yanında olacak.

Kaynak: Bültenler