Büyükşehir, Bağarası'nı dezenfekte etti
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Büyükşehir, Bağarası'nı dezenfekte etti

18.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:34
Büyükşehir, Bağarası'nı dezenfekte etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı Aydın genelinde önlem almaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı Aydın genelinde önlem almaya devam ediyor.

Aydın'ın bütün ilçelerinde gece-gündüz dezenfeksiyon işlemine devam eden ekipler, bugün de Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Aydın genelinde alınan tedbirler sıkı sıkıya uygulanırken düzenli olarak yapılan çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler de değerlendiriliyor. Söke Bağarası Mahallesi'nde mahalle muhtarı Esat Arıcı'nın talebi üzerine geniş bir dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Mahallede yollar ilaçlı suyla dezenfekte ediliyorken dükkanlar da Büyükşehir Belediyesi'nin mobil ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Mahalle muhtarı Arıcı, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Arıcı "Büyükşehir Belediyesi'nden dün talepte bulunmuştum, ekipler bugün gelerek mahallenin her yerini dezenfekte etti. Büyükşehir'den ne zaman bir talebimiz olsa hemen yerine getiriliyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - AYDIN

Büyükşehir, Bağarası'nı dezenfekte etti
Büyükşehir, Bağarası'nı dezenfekte etti
Büyükşehir, Bağarası'nı dezenfekte etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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