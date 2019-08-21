Büyükşehir Ağustos ayı meclisini yaptı

21.08.2019 08:29

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda görüşülen gündem maddeleri karara bağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında, Ağustos ayı Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı yapıldı. 56 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda maddeler karara bağlandı.

Başkan Ergün'den 30 Ağustos mesajı

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Ergün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Başkan Ergün, yaptığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konuşmasında, "30 Ağustos zaferi, Türk Ulusunun ve onun kahraman ordusunun milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, yurdumuzu işgal eden düşman karşısında, güçsüzlüğe kapılmak yerine, "ya istiklal, ya ölüm" diyerek, kanını son damlasına kadar akıtmak ve onurunu korumak adına gösterdiği eşsiz mücadelenin bir sonucudur. 30 Ağustos zaferi Türk Ulusunun varlığına ve onun bölünmez bütünlüğüne göz dikenlere en ağır darbenin vurulduğu gündür. Bu zafer aynı zamanda bağımsız, demokratik ve laik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı gündür.

Türkler, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile mukaddes Anadolu topraklarının sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını ve onları buralardan hiçbir gücün ve kuvvetin söküp atamayacağını bir kere daha bütün dünyaya ilan ve ispat etmişlerdir. Bizde bu şuur ve bilinçle mirasımıza, emanetimize sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Bizler yokluklar içinde destanlar yazan bir milletin çocuklarıyız. Biz atalarımızdan miras aldığımız bu toprakların huzurlu, mutlu ve güvenle yaşanan vatan parçası olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor. Başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Gündem maddeleri karara bağlandı

Başkan Ergün'ün yaptığı açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplamda 56 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında alınan kararların Manisa'ya hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını 10 Eylül Salı günü gerçekleştirecek.

Kaynak: Bültenler