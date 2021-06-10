Büyükkılıç: "Tramvay hattı çalışmalarımız aksamadan sürüyor"
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Büyükkılıç: "Tramvay hattı çalışmalarımız aksamadan sürüyor"

Büyükkılıç: 'Tramvay hattı çalışmalarımız aksamadan sürüyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin ulaşımını daha konforlu hale getirebilmek amacıyla yürütülen projelerden Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı çalışmalarını yerinde denetleyerek, "Çalışmalarımız...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin ulaşımını daha konforlu hale getirebilmek amacıyla yürütülen projelerden Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı çalışmalarını yerinde denetleyerek, "Çalışmalarımız aksamadan sürüyor" dedi.

Tramvay hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç'a Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile yüklenici firma Proje Müdürü Hasan Tahsin Özarslan eşlik etti.

"BİR AN EVVEL BİTMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı Projesi çalışmaları hakkında Proje Müdürü Özarslan'dan bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, buradaki çalışmaların bir an önce bitmesi için gayret gösterdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Tınaztepe-Anafartalar bölgesinde başlayıp mevcut terminal binamızdan, ardından gururumuz olan Şehir Hastanemizin önünden, Nuh Naci Yazgan Üniversitemizim uğrundan ve KUMSMALL'ın yanından geçen mobilya kentimiz de içine alacak şekilde 7 kilometrelik hattımızın yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Ben yüklenici firmamıza özellikle teşekkür ediyorum. Belediye ile uyum kültürü ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Gerekli altyapı kuruluşlarımızla da dayanışma içerisinde adeta bir an evvel bitmesi için gayret gösteriyoruz. Malumunuz Talas bölgemizdeki tramvay hattımız da devam ediyor."

"TRAMVAY HATLARI TOTALDE 48 KİLOMETREYE ULAŞMIŞ OLACAK"

İncelemesinde Başkan Büyükkılıç, gerek Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı'nın gerekse Talas Mevlana Mahallesi-Furkan Doğan Yurdu Tramvay Hattı'nın tamamlanması ile toplam tramvay uzunluğunun 48 kilometreye ulaşacağını ifade ederek, "Kayseri'miz gerek Talas hattından gerekse bu bölgedeki hattın tamamlanmasından sonra totalde 48 kilometreye varan bir tramvay hattına ulaşmış olacak. Bu çalışmalar içerisinde 11 tane de tramvay vagonu söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ben özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Büyükkılıç: 'Tramvay hattı çalışmalarımız aksamadan sürüyor'
Büyükkılıç: 'Tramvay hattı çalışmalarımız aksamadan sürüyor'
Büyükkılıç: 'Tramvay hattı çalışmalarımız aksamadan sürüyor'
Büyükkılıç: 'Tramvay hattı çalışmalarımız aksamadan sürüyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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