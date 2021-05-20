Büyükkılıç'tan, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükkılıç'tan, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül

Büyükkılıç'tan, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle KTO'da düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, temennilerinin cumhuriyetin ilelebet payidar olması, İstiklal Marşı'nın aynı şekilde terennüm edilmesi olduğunu ifade etti.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığının sembolü olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, marşın geçmişte Türk milletine umut olduğu gibi, gelecekte de her daim güç olmaya devam edeceğini aktardı.

2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasının da bir o kadar anlamlı olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy'un da deyişiyle, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı ve marşları' yazdırmasın. Cenabı Allah gökte bu şanlı bayrağımızı indirmesin, minarelerden ezanlarımızı dindirmesin. 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını da ayrıca minnetle andığımızı buradan belirtmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, okuduğu İstiklal Marşı ile jüri özel ödülüne layık görülen Yeşilhisarlı ilkokul 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ayşe Ebrar Yamuk'a ödülünü verdi.

Programa, Vali Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve davetliler katıldı.

Büyükkılıç'tan, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül
Büyükkılıç'tan, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül
Büyükkılıç'tan, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül
Büyükkılıç'tan, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı
Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı
MEB: İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu,...
MEB: İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu,...
Erkek çocuğunu istismar iddiasına 7,5 yıl hapis
Erkek çocuğunu istismar iddiasına 7,5 yıl hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ben Affleck Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükkılıç'tan, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:06:00. #1.14#

title