Büyükkılıç'tan İncesu'ya 10 Bin Tonluk Asfalt Yatırımı
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Büyükkılıç'tan İncesu'ya 10 Bin Tonluk Asfalt Yatırımı

Büyükkılıç'tan İncesu'ya 10 Bin Tonluk Asfalt Yatırımı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İncesu ilçesine tek seferde yapılan en büyük asfalt çalışması hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Kara Mustafa Paşa Bulvarı'na ve ara sokaklara 10 bin ton asfalt dökerek, İncesu'nun güzel insanlarına konforlu hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç'ın İncesu'daki yol yapım çalışmalarına İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ve AK Parti İlçe Başkanı Hamit Korkmaz eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, asfalt çalışmaları yapan ekibe cadde üzerindeki esnafa tatlı ikram ederek, çalışmalarda kolaylıklar diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Cenabı Allah'a şükürler olsun mazeretlere sığınmadan gerek merkezde gerekse ilçelerimizde belediye hizmetlerinin en kalitelisini sunma bağlamında bizleri seven güvenen hemşerilerimize hizmetlerimizle, onlara layık olmak için çalışıyoruz, gayreti gösteriyoruz" dedi.

"YAKLAŞIK 10 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİ YAPIYORUZ"

Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesine toplam 10 bin ton asfalt yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Her şeyden önce her zamanki sıcak ilgisi, her zamanki insani ilişkileri, bizlere olan yakınlığı ve anlayışıyla yanımızda yer alan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e teşekkür ediyorum. Tabii ki İncesu'yu bizim ihya etmemiz, İncesu'nun güzel insanlarına konforlu hizmet sunmamız da bizim olmazsa olmazımız. Burada görüldüğü gibi toplamda yaklaşık 10 bin ton sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Çok değerli il başkanımıza, Hamit başkanımıza, belediye başkanımıza, meclis üyelerimize burada teşekkür etmek istiyorum. Tabi Büyükşehir Belediye'mizin çalışkan ekibine de teşekkür ediyorum. "

16 ilçeyi de birbirinden ayırmadan hizmetlerine devam ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "16 ilçeyi bağrımıza basıyoruz, hiçbirini diğerinden ayırmıyoruz. Bu birlikte hareket etmenin, dayanışmanın bereketini görüyoruz. Cenab-ı Allah kazasız belasız hizmetlere vesile kılsın. Burada yapılan bu güzel yol, asfalt çalışmalarıyla şehrimizin hem kalitesi, hem konforu hem de hizmet anlayışı değişmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"BUGÜNE KADAR İNCESU'DA TEK SEFERDE ATILAN EN BÜYÜK ASFALT"

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise Başkan Büyükkılıç'a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, açıklamasında "Bugün burada dumanı üstünde sıcak asfaltımızı başkanımızın sayesinde zeminle buluşturuyoruz. Tabi kendisi başta olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyoruz. Şu ayrıntıyı söylemek istiyorum. Bugüne kadar İncesu'da tek seferde atılan en büyük asfalttır. Başkanımıza vermiş olduğu hizmetten dolayı İncesu halkı adına teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, yol yapım çalışmalarının ardından esnafı ziyaret edip hayırlı işler dilerken, vatandaşlarla da sohbet etti.

Büyükkılıç'tan İncesu'ya 10 Bin Tonluk Asfalt Yatırımı
Büyükkılıç'tan İncesu'ya 10 Bin Tonluk Asfalt Yatırımı
Büyükkılıç'tan İncesu'ya 10 Bin Tonluk Asfalt Yatırımı
Büyükkılıç'tan İncesu'ya 10 Bin Tonluk Asfalt Yatırımı

Kaynak: Habermetre

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