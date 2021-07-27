Büyükkılıç'tan Develi, Yeşilhisar ve İncesu yatırım toplantısı
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Büyükkılıç'tan Develi, Yeşilhisar ve İncesu yatırım toplantısı

Büyükkılıç'tan Develi, Yeşilhisar ve İncesu yatırım toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi, Yeşilhisar ve İncesu Belediye Başkanları ile ayrı ayrı görüşerek, ilçe yatırım ve projelerini masaya yatırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi, Yeşilhisar ve İncesu Belediye Başkanları ile ayrı ayrı görüşerek, ilçe yatırım ve projelerini masaya yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen Develi, Yeşilhisar ve İncesu toplantılarına Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve ilgili daire başkanları katıldı. Ayrı ayrı yapılan toplantılarda ilçelere yapılacak yatırımlara ilişkin sunum yapıldı. Başkan Büyükkılıç, Develi, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerindeki proje ve yatırımlara ilişkin yapılan sunumda ilçelerin taleplerini de dinledi. Yeşilhisar toplantısında Soğanlı Meydan Düzenlemesi, "150. Yılda 150 Proje" sloganı doğrultusunda "Her İlçeye Millet Bahçesi" projeleri kapsamında Yeşilhisar Millet Bahçesi projesi ve diğer projelere ilişkin sunum yapıldı. İncesu toplantısında ise meydan düzenlemesi, cephe yenilemesi ile yufka üretim ve yol üstü yöresel ürünler merkezi projeleri görüşülürken, Develi toplantısında da mini terminal, meydan düzenlemesi ve diğer projeler üzerinde istişareler yapıldı. Her ilçe için ayrı yapılan sunumda hem ilçelerin yaptığı yatırımlar ile projeler, hem de Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ve projeleri enine boyuna masaya yatırıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantılarla ilgili yaptığı açıklamada "Bizler dayanışma içerisinde, ortak akıl ile 16 ilçemizi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bağrımıza basarak çalışmalarımızda birlikte hareket ediyor, sürekli istişare ediyoruz. İlçelerimize yatırımlarımız, projelerimiz ve hizmetlerimiz aralıksız sürecek. Uyum kültürü içerisinde biz biriz, beraberiz" dedi. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan Develi, Yeşilhisar ve İncesu yatırım toplantısı
Büyükkılıç'tan Develi, Yeşilhisar ve İncesu yatırım toplantısı
Büyükkılıç'tan Develi, Yeşilhisar ve İncesu yatırım toplantısı
Büyükkılıç'tan Develi, Yeşilhisar ve İncesu yatırım toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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