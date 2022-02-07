Büyükgökçeli köyünde elektriksiz 5'inci gün

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'ya 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Büyükgökçeli köyüne, 5 gündür elektrik verilemiyor. Köyün tek fırınında elektrik olmadığı için ekmek üretilemezken, bozulan gıdalar da çöpe döküldü. Köy halkı, sobayla ısınırken, piknik tüpüne metal ekleme yapanlar da aydınlatma sorununu çözmeye çalıştı.

? Isparta'da, 3 Şubat Perşembe günü 11 saatlik kar yağışının ardından kent genelinde elektrik kesintisi oldu. Kent genelinde yollar biriken kar nedeniyle kapanınca Ispartalılar, zorlu haftayı geride bıraktı. Günlerce elektriksiz kalan kente, dün itibarıyla enerjinin verildiği açıklandı. Kırsal bölgelerde çalışmalar sürerken, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Büyükgökçeli köyünde elektriksiz 5'inci güne girildi. Köy halkı, 5 gündür kendi imkanlarıyla ısınma ve aydınlatma sorununu çözmeye çalışıyor. Jeneratör satın alanlar, kısmen sorunu çözdü ancak alamayanlar ısınmak için soba, aydınlatma için de piknik tüplerini kullanıyor.

Öte yandan ekipler, Büyükgökçeli köyüne gelerek hatlarda onarım çalışmalarına başlarken, akşam saatlerinde elektriğin sisteme verileceği belirtildi.