Büyükelçilikten Furkan'ın Polonya'da Öldürülmesine İlişkin Açıklama

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, Erasmus eğitimi için bulunduğu Polonya'da öldürülen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın katil zanlısının yakalandığını açıkladı. Varşova Büyükelçiliği, üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ın Polonya'da öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın Erasmus eğitimi nedeniyle bulunduğu Polonya'nın Wroclaw şehrinde bir alışveriş merkezinin yiyecek-içecek bölümünde 9 Mart 2019 akşamı uğradığı saldırı sonunda hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, saldırıyı bıçakla gerçekleştiren failin yakalandığı ve saldırganın Türk vatandaşı olduğuna ilişkin bilginin henüz resmen teyit edilmediği belirtildi. Yasalar gereği soruşturmanın bu aşamasında polis makamlarınca resmi bilgi verilmediği ifade edilen açıklamada, Furkan Kocaman'ın cenazesinin nakli konusunda savcılık prosedürlerinin tamamlanmasının ardından ailenin isteği çerçevesinde gerekenin yapılacağı ifade edildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer verildi:

"Konu hakkında gelişmeler duyurulacak olup, yaşanan bu acı olayın bir an evvel aydınlatılmasını ve failin cezalandırılmasını beklemekteyiz. Bu son derece müessif olay nedeniyle başta hayatını kaybeden gencimizin ailesi olmak üzere tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Olayın Büyükelçiliğimize intikal ettirildiği 10 Mart Pazar sabahından itibaren Dışişleri Bakanlığı üst yönetimi ve ilgili birimleri, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Konya Selçuk Üniversitesi yönetimiyle de istişare halinde ilgili Polonya makamlarıyla temasa geçilmiştir. Polonya polis makamlarıyla yakından işbirliği sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden gencimizin ailesine de bilgi verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA