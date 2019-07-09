Büyükelçiden Türkiye Adalet Akademisine ziyaret

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve beraberindeki heyet, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'e ziyarette bulundu.

Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Özdemir, Türkiye Adalet Akademisinin yeni yapısı ve işleyişi hakkında heyete bilgi verdi.

Özdemir, 2003'te kurulan Türkiye Adalet Akademisinin köklü bir kurum olarak gelişerek yoluna devam ettiğini belirtti.

Akademinin, yargı eğitimi alanında tüm yargı kurumlarının odağında yer aldığını kaydeden Özdemir, çalışmaları hakkında da heyeti bilgilendirdi.

Büyükelçi Kwaasteniet de Türkiye Adalet Akademisinin yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Akademiyle daha önce "MATRA" projesi kapsamında iş birliği yapıldığını belirten Kwaasteniet, kendi ülkelerindeki muadil kurumlar ile Türkiye Adalet Akademisinin gelecekte de iş birliğinin sürmesinden memnuniyet duyacaklarını bildirdi.

Kwaasteniet, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA