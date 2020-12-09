Büyükelçi ziyareti
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Büyükelçi ziyareti

09.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:17
Büyükelçi ziyareti

İki ünlü oyuncu, çekimlerin ardından Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'yu ziyaret etti.

İki ünlü oyuncu, çekimlerin ardından Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'yu ziyaret etti. Oyuncular, günün sonunda Göksu'yla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Özcan Deniz, oğlu Kuzey ve rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Deniz fotoğrafın altına "Şimdiden öğreniyor. Meraklı oğlum. Seni çok ama çok özledim. Burnumda tütüyorsun" notunu düştü.

Kaynak: Hürriyet

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