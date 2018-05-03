Büyükelçi Yıldız'dan Irak'ın Zikar Vilayetine Ziyaret (2)

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın güney kentlerinden Zikar vilayetine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında kent valisi Yahya el-Nasiri ile bir araya geldi.?? Görüşmeden sonra yapılan ortak basın toplantısında, Vali Nasiri, Büyükelçinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Büyükelçi ile yatırım ve diğer ortak konuları ele aldık. Kentten bir yatırım heyetinin Türkiye'yi ziyaret etmesi için davet aldık. Bunu en yakın zamanda gerçekleştireceğiz." dedi.

Büyükelçi ?Yıldız'da,"Biz buraya okyanus ötesinden gelmedik. Bu coğrafyanın insanlarıyız ve Zikar ile birçok ortak bağımız var. Türkiye için burası çalışabilecek en ideal yer." değerlendirmesinde bulundu. ??

Irak'ın güneyindeki temasları sırasında halkla bir araya gelerek, onların sıkıntılarını dinlediğini ifade eden Yıldız, "Güneyin başlıca sorunu su meselesidir. Aşiret temsilcileriyle samimi görüşme yaptık. Su yönetimi konusunda Irak'ın yanında olacağımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.?

?Fatih Yıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) burada bulunan bataklıkla ilgili çalışma başlatacağının bilgisini vererek, "Türk devletindeki kararlılık sayesinde Zikar'daki Türk şirketlerinin sayısı da artacak." ifadelerini kullandı.

???Yıldız, dünya turizm mirasına eklenen Zikar'daki Çibayiş Bataklıklarını tekne turuyla gezdikten sonra, çocuklara şeker dağıttı.