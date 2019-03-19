Büyükelçi Çevik'in Agit Ukrayna Gözlem Misyonu Başkanlığı'na Atanması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) Başkanlığı'na atanan Büyükelçi Halit Çevik'i tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AGİT'in en önemli misyonlarından Ukrayna Gözlem Misyonu Başkanlığı'na yine bir Türk Büyükelçi'nin atanması diplomasimizin gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yeni atanan Büyükelçi Çevik'i tebrik eden Çavuşoğlu, görevi devreden Büyükelçi Ertuğrul Apakan'a ise başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA