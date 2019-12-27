Büyükelçi BTM'yi ziyaret etti
Haberler » Güncel » Büyükelçi BTM'yi ziyaret etti - Haber

Büyükelçi BTM'yi ziyaret etti

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve beraberindeki heyet Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni gezdi.

27.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:28
Büyükelçi BTM'yi ziyaret etti

Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve beraberindeki heyet Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni gezdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı için şehre gelen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve beraberindeki heyet, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Büyükelçi Sadoviç'e Belediye Başkanı Abdullah Skaka' da eşlik etti. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde izlenime sunulan Görevimiz Mars ve Altınçağ'da Bilim Sergilerini gezen heyet daha sonra merkezde bulunan deney düzeneklerini inceledi. Bilim ve Teknoloji Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu heyete BTM'de gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra 23 Nisan 2020 tarihinde hizmete girmesi planlanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi hakkında bilgi verdi. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin Bursa için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Büyükelçi, merkezin önemli bir misyon üstlendiğini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler