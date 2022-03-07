Büyükelçi Aramaz, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesini AA'ya anlattı Açıklaması

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için tüm kurumlarla seferberlik halinde çalıştıklarını belirterek, tahliyelerin sıkıntısız olarak önemli ölçüde tamamlandığını bildirdi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının konaklatıldığı ve misafir edildiği Balkan Vakfı'nda incelemelerde bulunan Büyükelçi Aramaz, AA muhabirine açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığının krizin başlangıcından beri yaşananları yakından takip ettiğini belirten Aramaz, Kiev ve Odessa büyükelçiliklerine gelen tahliye taleplerinin değerlendirildiğini aktardı.

Aramaz, kara yolu, tren ve uçak ile tahliye operasyonlarının düzenlendiğini ifade ederek, tahliye operasyonlarının çoğunun varış noktasının Romanya olduğunu söyledi.

Tahliye edilen vatandaşların Romanya sınır kapısında karşılandığını ve Bükreş'e getirildiğini anlatan Aramaz, ilk etapta vatandaşların Türk iş insanlarının da desteğiyle geçici bir barınma merkezine alındığını kaydetti.

Aramaz, daha sonra bu vatandaşların Türk Hava Yolları'nın ek seferleriyle Türkiye'ye gönderildiğini dile getirerek, diğer grupların Balkan Vakfı'nda misafir edildiğini aktardı.

Daha sonra bu vatandaşların da otobüslerle Türkiye'ye gönderildiğini bildiren Aramaz, Türk vatandaşlarının Ukraynalı aileler ve çocuklarının da tahliye edildiğini vurguladı.

Balkan Vakfı'nın açık kapı politikası uygulayarak Ukrayna'da savaştan kaçan mağdur insanlara gereken ilgiyi gösterdiğini vurgulayan Aramaz, Romanya Türk İş Adamları Derneği, Balkan Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü üyelerine teşekkür etti.

Büyükelçi Füsun Aramaz, Romanya Ukrayna sınırında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay ekiplerinin çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, Sağlık Bakanlığının da bölgede geçici sahra çadırı kurduğunu bildirdi.

Ukrayna sınırındaki Siret sınır kapısında büyükelçilik personelinin de görev aldığını kaydeden Aramaz, "Tam bir seferberlik halinde tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Romanya makamlarının yardımları, son derece kolaylaştırıcı tutumları, her açıdan destekleriyle bir sorun çıkmadan önemli ölçüde tahliyeler sonuçlandırıldı, bir sıkıntı çıkmadı." diye konuştu.

Büyükelçi Füsun Aramaz, tahliye sürecinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Ziyareti sırasında Balkan Vakfı Başkanı Mehmet Angay, Romanya Türk İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güngör ve Türkiye Maarif Vakfı Direktörü Alparslan Ateş ile görüşen Aramaz, Balkan Vakfında bulunan vatandaşlarla görüştü, çocuklara oyuncak hediye etti.