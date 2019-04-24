Büyükelçi Amanlıyev'den Rektör Gür'e Ziyaret

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü ziyaret etti. Büyükelçi, daha sonra üniversitede öğrenimlerini sürdüren Türkmen öğrencilerle bir araya geldi.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir'in de bulunduğu ziyarette, Türkmen öğrencilerinin Türk üniversitelerindeki öğrenimlerini sorunsuz olarak sürdürdüklerini belirten Büyükelçi İşankuli Amanlıyev, "Türkiye'deki üniversitelerde yaklaşık 15 bin Türkmen öğrenci var. Kardeş iki milletin çocukları olan Türkmen ve Türk öğrenciler huzur ve güven içinde öğrenimlerini sürdürüyorlar. Biz de hem bir hal hatır sormak, hem de varsa isteklerini dinlemek üzere buradayız. Gaziantep Üniversitesi çok önemli ve kaliteli bir üniversite. O nedenle burada okuyan öğrencilerimiz çok şanslı" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Büyükelçi İşankuli Amanlıyev'e Gaziantep ve GAÜN hakkında bilgi verdi. Gaziantep Üniversitesi'nin Dünya'nın 107 ülkesinden, 4 bin 200 civarında öğrencisiyle uluslararası bir üniversite olduğunu belirten Rektör Gür, "Bunlardan 87'si de Türkmen uyruklu gençlerimizden oluşuyor. Üniversitemiz, nicelik değil, niteliği, kaliteli eğitimi ön planda tutan bir eğitim anlayışıyla büyüyen bir üniversitedir" diye konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün, Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan sedef sandık hediye ettiği Büyükelçi Amanlıyev, daha sonra yanındaki heyetle birlikte onuruna verilen yemeğe katılıp, Türkmen öğrencilerle Hukuk Fakültesi'nde bir araya geldi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA