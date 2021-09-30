Büyükçekmece ve Sarıyer'de 205 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Büyükçekmece ve Sarıyer'de 205 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Murat Solak - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE ve Sarıyer'de uyuşturucu madde imalatı yaptığı tespit edilen İran uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE ve Sarıyer'de uyuşturucu madde imalatı yaptığı tespit edilen İran uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, yapılan operasyonda toplamda 205 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek  Sarıyer ve Büyükçekmece'de, uyuşturucu madde imalatı yaptığı belirlenen İran bağlantılı bir şebekeyi takibe aldı. Şebeke üyesi  "Doktor" lakaplı kimya mühendisi S.M.M.'nin, havayolu ile Tahran'dan İstanbul'a geleceği istihbaratını alan polis, şüpheliyi uçaktan indiği tarihten itibaren 20 gün boyunca izlemeye aldı. Sarıyer ve Büyükçekmece'de iki ayrı adreste yapılan operasyonda  S.M.M., P.F., A.S. ve M.S. adlı 4 İranlı yakalandı. Sarıyer'de ise yine şebekenin üyesi olduğu değerlendirilen H.J. adlı bir İranlı daha gözaltına alındı.

TOPLAMDA 205 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Havadan drone ile destek verilen operasyonda 175 kilo 690 gram sıvı metamfetamin, 17 kilo 380 gram katı halde metamfetamin, 9 kilo 840 gram hidroklorik asit, 4 kilo 240 gram methanol, 2 hassas terazi, 1 aseton ile uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 2 mutfak tüpü, 2 ocak, 2 tencere ve 2 adet süzgeç ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIYapılan operasyonda İran bağlantılı şebekenin 5 üyesi yakalanarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Uyuşturucu şebekesine mensup 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOGRAF)


Büyükçekmece ve Sarıyer'de 205 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Büyükçekmece ve Sarıyer'de 205 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Büyükçekmece ve Sarıyer'de 205 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Büyükçekmece ve Sarıyer'de 205 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Büyükçekmece ve Sarıyer'de 205 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Büyükçekmece ve Sarıyer'de 205 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Büyükçekmece ve Sarıyer'de 205 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Büyükçekmece ve Sarıyer'de 205 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Murat Solak - Son Dakika Haberleri
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