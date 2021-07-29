Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı

Covid-19 salgını nedeniyle geçen sene yapılamayan Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı büyük bir törenle yapıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle geçen sene yapılamayan Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı büyük bir törenle yapıldı. 22'ncisi düzenlenen festivalde tüm dünyaya sevgi ve barış mesajları gönderildi.

Korona virüs salgını dolayısıyla geçen sene yapılamayan, bu yıl da 22'ncisi düzenlenen Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışında tüm dünyaya sevgi ve barış mesajları verildi. Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışı Kültür Park'ta gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen festivale 65 ülkeden 367 sanat elçisi katıldı. Festivalde kukla atölyesinden uluslararası el sanatları atölyelerine, flyboard gösterisinden jetcar gösterisine kadar pek çok etkinlik, Türkiye ve Dünya vatandaşlarına sunuldu. Festivale katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sanat elçileriyle birlikte "Barış Kütüğü"ne ülke plaketlerini çaktıktan sonra tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden "Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize" mesajını iletti.

Aynı zamanda festival açılışına özel seremoni yapıldı. Çeşitli dans gösterilerinin de ardından sahne, caz müziğin usta ismi Fatih Erkoç'a bırakıldı.

"30 binden fazla sanat elçisi bu köprü üzerinde el ele tutuştu"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Pandemi gölgesinde bize zorlu bir festival yapmaya sebep oldu ama kültür hayatını devam ettirebilmek için bu festivali yapmanın gururunu yaşıyoruz. Festival beş ayaktan oluşuyor. Dünya Halk Dansları Federasyonu'nun ısrarla üzerinde durduğu Dünya Halk Dansları Yarışması ve Dünya Fotoğraf Yarışması sanal ortamda yapılıyor, yapıldı, bitti. Esas olan burada şudur, Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez üst üste "Dünyanın En İyi Festival Ödülü" verilen ve bu sene de "Festival Onur Ödülü" verilen İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, dünya kültür-sanat hayatına, barışına çok önemli katkı sağlıyor. Kültür ve sanat hayatının yaşatılması için festivallerin yaşatılması lazım. Bugün 65 ülkeyi bu köprü ağırlıyor. 30 binden fazla sanat elçisi bu köprü üzerinde el ele tutuştu, 'Sevgi Birbirimize Barış Hepimize' dediler" açıklamasında bulundu.

Pandemi şartlarına rağmen festivalin yapılmasından memnuniyet duyan kukla sanatçısı Serkan Yaşa, "Kültür miras elçisiyim. 20 yıldır bu sanatı gerçekleştiriyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bizi bu festivale davet etti. Gerçekten bu pandemi şartlarında zor olan bir şeyi başarmaya çalıştı. Buraya gelen misafirler bu pandemi şartlarında biraz nefes alırlar ve biz de daha mutlu oluruz" dedi. Bir başka kukla sanatçısı Serkan Bilgin ise, "Etkinlik harika çünkü kuklalar burada can buluyor. İnşallah pandemi biter, tekrar tekrar katılırız daha yeni kuklalarla" dedi.

Festivale çocukları istediği için gelen Hasan Ay, "Getirme sebebim geçmişteki örf ve adetlerimizi öğrensinler diye" ifade ederken Hasan Ay'ın çocuğu Elmila ise, "Arabada gelirken kare bir şeyde burayı gördüm. Eski zamanlarda olan her şey var burada" derken Elmila'nın kardeşi Tuana ise ahşap oyuncak atölye kısmından topacı çok sevdiğini söyledi.

Büyük etkinliklerle açılışı yapılan İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 31 Temmuz'da sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı