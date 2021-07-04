Büyükçekmece'deki kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Büyükçekmece'de 1'i kadın 2 kişinin öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de 1'i kadın 2 kişinin öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı. Cinayeti kadının kocasının işlediği ortaya çıkarken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana gelmişti. İki otomobil içerisinde gelen şüpheliler sokakta yürüyen Gökhan Denli'ye saldırmıştı. Önce bıçaklanan Denli, ardından kurşun yağmuruna tutulmuştu. Denli'yi öldüren zanlılar, Adalet B.'yi de arabaya bindirerek olay yerinden kaçırmıştı. Genç kadın da kısa süre sonra öldürülerek yolun kenarına atılmıştı. Genç kadının darp edilerek arabaya bindirildiği anlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

Cinayetlerin detayları ortaya çıktı. Mahmut B.'nin cep telefonunda aşk mesajları olduğunu gördüğü eşi Adalet B'yi takibe alarak cinayeti işlediği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Fırat B., Mahmut B., Furkan Ö'yi Bahçelievler'de yakaladı. Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf eden Mahmut B., olayda kullanmış olduğu silahları D-100 karayoluna attığını söyledi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polis ekiplerinin olayda kullanılan silahı bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı