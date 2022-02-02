BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZININ DETAYLARI

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de boş bir arazide yapılan kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat K.'nın ortadan kaybolması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazının detayları belli oldu.

20 Ocak'ta "Kasten öldürme" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanığın, Murat K.'nin cesedinin Büyükçekmece'deki boş bir araziye gömüldüğünü söylemesi üzerine burada arama çalışması başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca Murat K.'nin 20'den fazla adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Yerel