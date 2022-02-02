BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZI TEKRAR BAŞLADI - Haberler
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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZI TEKRAR BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZI TEKRAR BAŞLADI

BÜYÜKÇEKMECE'de emniyet ekipleri tarafından boş bir arazideki kazı çalışması tekrar başladıPınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.

BÜYÜKÇEKMECE'de emniyet ekipleri tarafından boş bir arazideki kazı çalışması tekrar başladı

Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı. Gizemli kazıyla ilgili resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZI TEKRAR BAŞLADI

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZI TEKRAR BAŞLADI

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZI TEKRAR BAŞLADI

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ GİZEMLİ KAZI TEKRAR BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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