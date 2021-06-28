Son dakika haberi... Büyükçekmece'de sahibinin çalıştırmak istediği otomobilde patlama meydana geldi
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Son dakika haberi... Büyükçekmece'de sahibinin çalıştırmak istediği otomobilde patlama meydana geldi

Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Büyükçekmece'de sahibinin kapısını açıp binmek üzere olduğu otomobilin torpidosunda patlama meydana geldi.

Büyükçekmece'de sahibinin kapısını açıp binmek üzere olduğu otomobilin torpidosunda patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, otomobil alım satım işiyle uğraşan Ali Sevinç, Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Bolucan Sokak'ta bulunan evinin önünde park halinde bulunan aracının kapı kilidini uzaktan kumandayla açtı.

Sevinç, daha sonra araca binmek üzere otomobilin kapı kolunu tam çekip açtığı sırada araçta büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Sevinç, korkuyla otomobilden uzaklaşıp canını kurtarırken, camları kırılan araçta çıkan yangın nedeniyle dumanlar yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedeni belirlenemezken olay yerine gelen ekipler, hasar meydana gelen araçta incelemelerde bulundu.

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de sahibinin çalıştırmak istediği otomobilde patlama meydana geldi
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de sahibinin çalıştırmak istediği otomobilde patlama meydana geldi
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de sahibinin çalıştırmak istediği otomobilde patlama meydana geldi
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de sahibinin çalıştırmak istediği otomobilde patlama meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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