BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BÜYÜKÇEKMECE'de polis, boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de polis, boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan incelemeler, gece boyunca devam etti. Arazide nöbet tutan polis ekipleri, devriye gezmeyi sürdürürken sabaha karşı tekrar arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi. Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Büyükçekmece, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title