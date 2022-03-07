BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi

İSTANBUL Büyükçekmece'de villa inşaat çalışmaları nedeniyle toprak kayması sonucu sitedeki 15 milyon TL değerindeki villalarda çökme tehlikesi yaşanmıştı. Milyonluk villalardaki tehlike devam ederken söz konusu alanın son durumu havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde özel bir firmanın yaptığı villa İnşaatı sırasında yan tarafta içinde 15 milyon TL değerinde villaların bulunduğu sitedeki villalar hasar görmüştü. Bazı villalarda ağır hasar oluşurken istinad duvarları çöküp toprak kaymasına neden olmuştu. Villaların son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde söz konusu alandaki toprak kayması nedeniyle devrilen istinat duvarının onarılmadığı görüldü. Bir dairenin bahçesinin büyük bölümü kaymış durumda ve havuzu ise tamamen toprakla kapatılmış hali havadan çekilen görüntülere yansıdı.

"Görüntü kirliliği savaştan çıkmış hal devam ediyor"

Büyükçekmece'de yaşayan Dursun Boran, " Halen bu görüntü kirliliği savaştan çıkmış hal devam ediyor. Hiçbir tedbir alınmadığını görüyoruz. Bu bölgede oturan çok sayıda insanda korku ve panik içerisinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesini göreve çağırıyoruz. Bu görüntü kirliliğini savaştan çıkmış hali ortadan kaldırsınlar. Bu olaya sebep olan Folkart firması hakkında ne işlem yapıldığını öğrenmek istiyoruz. Onlarca evin çökmesine kaymasına, onlarca ailenin mağduriyetine sebep olan Bu firma hakkında ne işlem yapıldı bilg edinme kanunu kapsamında bize bilgi verilsin. Bizim yaşadığımız Alkent2000 mahallesinde toprak kayamsı oluyor. Burada da inşaatla alakalı olmayan bir toprak kayması var burası da risk altında" dedi.