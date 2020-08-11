Büyükçekmece'de festival coşkusu sona erdi
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Büyükçekmece'de festival coşkusu sona erdi

Büyükçekmece'de festival coşkusu sona erdi -21'nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi Bu yıl 21'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

11.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:45

Büyükçekmece'de festival coşkusu sona erdi

-21'nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

İSTANBUL - Bu yıl 21'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. 74 ülkenin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan festivale, Covid-19 salgını nedeniyle birçok ülke katılamadı. Katılamayan ülkelerin temsilen bayrakları dalgalandırıldı.

Dünya Festivaller Birliği ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu tarafından 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" seçilen 21'nci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. 74 ülkenin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan festival, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid - 19) salgını nedeniyle birçok ülke katılamadı. Katılamayan ülkeleri temsilen Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde bayrakları dalgalandırıldı.

Festivalin son gününe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yanı sıra protokol ve çok sayıda sağlıkçı ve aileleri katıldı. Program, Mehter Takımı gösterisi ile başladı. Büyükçekmece Kültürpark'ta gerçekleşen festivalde, sevgi bahçesi oluşturularak ülkelerin plakaları barış kütüğüne asıldı. Büyükçekmece Belediyesi Sahne Sanatları Modern Dans Gösterisi, grubunun korona virüse dikkat çeken ilginç dans gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Festivalde katılamayan 74 ülkenin mesajları video gösterimi ile davetlilere izletildi. Festivalde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü "Gelenekselden Çağdaşa" konseri programda davetlilere keyifli anlar yaşattı. Festival sonundaki Büyükçekmece Albatros Sahili'nde deniz üzerinde ses, ışık ve su gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı.

"Festivali korona virüsten hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarına adadık"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle festivale yurt dışından konuk alamadıklarını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, dünyada eşi benzeri olmayan bir gösteriyle karşımıza çıktı. Dünya kültür ve sanat hayatına bir başka anlam kazandırdı. Covid-19 dünyayı sarstı ve bu sene bu festivale gelecek olan 74 ülkenin gençleri gelemedi. Bu festival hiç olmayacaktı bu yıl fakat ben 1 gün de olsa yapılmasını istedim. Bu festivali korona virüsten hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarına adadık. Bu festivali biz çok anlamlı buluyoruz. Bir kez daha bu festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok zor bir şeyi başardık cesaret ettik. Amfi alanımızda sosyal mesafeye dikkat edilerek yaptık" dedi.

"Sağlık görevlisi olarak davet edildim"

Yıllarca askeriyede hemşirelik yaptığını söyleyen Filiz Kızılkaya, " Güzel birgün. Yıllardır kutluyoruz. Askeri hemşireyim GATA'da yıllarca hizmet verdim. Kızılay'da görev yapıyorum. Sağlık görevlisi olarak buraya davet edildim. Dua ediyoruz. Lütfen insanlar evlerinde kalsın" dedi.

Büyükçekmece'de festival coşkusu sona erdi

Kaynak: İHA

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