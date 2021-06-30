Büyükçekmece'de feci olay
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Büyükçekmece'de feci olay

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de Ekrem Binak isimli genç, kaldırımda yürürken köpeğin havlamasından korkarak yola atladı.

Büyükçekmece'de Ekrem Binak isimli genç, kaldırımda yürürken köpeğin havlamasından korkarak yola atladı. Bu sırada cadde hızla seyreden kamyon, Binak'a çarparak ağır yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ekrem Binak, kaldırımda yürürken bir köpeğin yanında havlamasıyla korkup yola atladı. Bu sırada yoldan geçen kamyon Binak'a çarptı. Binak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla ile gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü gözaltına alındı. İfadesinin ardından bırakıldı.

Feci kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan feci olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Binak'ın yolda yürürken köpeğin havlayarak üstüne gelmesi ve sonrasında ise yola atlaması görülüyor. Görüntülerin devamında ise Binak'a kamyonun çarpması yer alıyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de feci olay
Büyükçekmece'de feci olay
Büyükçekmece'de feci olay
Büyükçekmece'de feci olay
Büyükçekmece'de feci olay
Büyükçekmece'de feci olay
Büyükçekmece'de feci olay
Büyükçekmece'de feci olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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