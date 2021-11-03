BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de eşini boğarak öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet cezası

Sanık: "Eşimi çok seviyordum ama rahmetli aldatıyormuş beni"

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldüren Ünal Özcan hakkında karar açıklandı. Ünal Özcan son savunmasında "Eşimi çok seviyordum ama rahmetli aldatıyormuş beni" dedi. Kararını açıklayan mahkeme sanık Özcan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Büyükçekmece'de 2 çocuğunun annesi, 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ünal Özcan hakkında karar açıklandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ünal Özcan ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Sonbahar Özcan'ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"Eşimi çok seviyordum ama rahmetli aldatıyormuş beni"

Duruşmada son savunması sorulan sanık Ünal Özcan, "Ben herkesin huzurunda tekrar ifade etmek isterim ki, çok pişmanım. Hiçbir eş ve baba başına böyle bir şey gelmesini istemez. Eşimin konuştuğu başka bir erkek vardı. Eşimi çok seviyordum ama rahmetli aldatıyormuş beni. Beni günübirlik aramayan eşim o numara ile konuşmuş. Ben suçluyum bunu inkar etmiyorum. Bir cana kıydım. Pişmanım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özcan'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de 39 yaşındaki Ünal Özcan'ın eşi Sonbahar Özcan'ı sosyal medya üzerinden başka erkekle mesajlaştığını gördüğü iddiasıyla boğazını sıkarak öldürdüğü olay anlatılmıştı. İddianamede çiftin 9 yıldır evli oldukları, iki çocuklarıyla beraber yaşadıklarına da yer verilmişti. Düzenlenen otopsi raporunda Sonbahar Özcan'ın ölüm sebebinin boyun basısı sonucu olduğu belirtilmişti. Alınan ifadelerde Özcan'ın cinayeti işlediğini ifade ettiği anlatılmıştı. Savcılık, Ünal Özcan'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti.