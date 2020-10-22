Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti
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Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti

22.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:56

Büyükçekmece Gölü yakınında düşen eğitim uçağını gören bir görgü tanığı, felaketin eşiğinden dönülmesini "Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti" sözleriyle anlattı.

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece Gölü yakınında boş bir araziye düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, uçaktan çıkarılan pilotaj öğrencisi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"MANEVRA YAPMASAYDI TEM'E DÜŞECEKTİ"

Kaza anını gören görgü tanığı Mehmet Mert, şunları söyledi: ''11.00 civarında Hadımköy üzerinden gişelerden çıktım, viyadükten geçerken uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Önce tam anlamadım. Hemen arkadaşları aradım. O andan görüntü de bulduk biz. 2 kişinin olduğu, eğitim uçağı olduğu anlaşıldı. Olay yerinde durmadım. Uçak havadayken gördüm. Viyadükten sağa doğru kaydı. Tam olarak kestiremedim, kazaya sebebiyet vermemek için. Nereye düştüğünü görmedim. Uçak havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Araç kullanırken fark ettim. Uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti.''

Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti

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