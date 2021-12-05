Büyükçekmece'de bir kadın göl kenarında ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de bir kadın göl kenarında ölü bulundu

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Büyükçekmece'de bir kadın göl kenarında ölü bulundu

Büyükçekmece Gölü yakınlarında bir kadın ölü olarak bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Gölü yakınlarında bir kadın ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme çalışmalarının ardından ölen kişinin Elif T. (20) olduğunu belirledi.

Elif T'nin cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title