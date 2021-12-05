Büyükçekmece'de bir kadın göl kenarında ölü bulundu

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Gölü yakınlarında bir kadın ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme çalışmalarının ardından ölen kişinin Elif T. (20) olduğunu belirledi.

Elif T'nin cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet